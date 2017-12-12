Ajda Pekkan: "Kıbrıs vatandaşlığı aldım"

Ajda Pekkan, Tarabya'daki bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yedi.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, önceki akşam İstanbul’da bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Mekan çıkışı “Herkes gençlik formülünüzü merak ediyor. Sırrınız ne?” sorularına “Aman çocuklar. Bu işlerle hiç uğraşmıyorum” yanıtını verdi.

Tarkan’ın Alman Konsolosluğu’ndan oturma izni almasıyla ilgili haberler için de “Ben de KKTC vatandaşlığı aldım. Bunlar gayet normal. Zaten Tarkan Alman vatandaşı, biliyorum. Çok normal bunlar” dedi.