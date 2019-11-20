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AK Hataylılar Dayanışma ve Kültür Derneği, Elcil ve Afrika Gazetesi ile aynı görüşte olanları kınadı

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AK Hataylılar Dayanışma ve Kültür Derneği, Elcil ve Afrika Gazetesi ile aynı görüşte olanları kınadı
AK Hataylılar Dayanışma ve Kültür Derneği, Elcil ve Afrika Gazetesi ile aynı görüşte olanları kınadı

AK Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek, 15 Kasım Cuma günü Rum faşistler tarafından KKTC bayrağının yakılması olayını kınamadığını savunduğu KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’i kınadıklarını bildirdi.

İpek, yaptığı yazılı açıklamada, “Şener Elcil tarafından haksız eleştiri ve hakareti Türkiye’ye karşı olan nefret dolu sözlerini, düşmanlığını nefretle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Afrika gazetesi ve Elcil ile aynı düşünceye sahip olanları da şiddetle kınadıklarını belirten İpek, açıklamasında, “Unutulmasın ki Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC et ve tırnak gibidir” dedi.

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