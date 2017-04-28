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Ak Ocaklar: Bulut’un ifadelerine karşı tepki koyan siyasiler “sığ ve vizyonsuz”

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Ak Ocaklar: Bulut’un ifadelerine karşı tepki koyan siyasiler “sığ ve vizyonsuz”
Kıbrıs Ak Ocaklar Derneği, KKTC’nin Türkiye’nin vilayeti olması düşüncesinin alternatif bir model olarak düşünülmesi taraftarı olduklarını açıkladı.

Kırbrıs Ak Ocaklar Derneği Genel Başkanı Levent Kanioğluları yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut’un bir televizyon programında dile getirdiği KKTC’nin Türkiye’nin vilayeti olması düşüncesiyle ilgili “Bu modeli elimizin tersiyle itmek yerine. Bu tercihi Halk ile tartışıp geliştirmeyi ve alternatif bir model olarak elimizde bulundurmayı yeğliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulut’un ifadelerine karşı tepki koyan siyasileri “sığ ve vizyonsuz” olarak niteleyen Kanioğluları, “Bu düzende ısrar etmenin bir fayda getirmeyeceğinden dolayı, Yeni Türkiye\'nin gelecek vizyonuyla uyumlu bir model geliştirmek kaçınılmazdır. Onun için artık 42 yıllık hikayeler yerine, farklı şeyler de söylemek lazım” dedi.  

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