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AK Parti aday listesi kulisleri 5-6 bakan liste dışı

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Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, AK Parti milletvekili aday listeleriyle ilgilii AK Parti kulislerinde konuşulanları bugünkü köşesinde aktardı.
AK Parti aday listesi kulisleri 5-6 bakan liste dışı

AK Parti milletvekili aday listeleri bugün YSK'ya teslim edilecek. Merak edilen listeyle ilgili son gelişmeleri, AK Parti kulislerini yakından takip eden Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, "Milletvekili listelerinin sürprizleri" başlıklı bugünkü köşesinde paylaştı. AK Parti'nin yetkili isimleriyle görüşen yazar, son durumu böyle duyurdu:

BAKANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ LİSTELERE GİRECEK
"Listeler konusunu, AK Parti’nin bir başka yetkili ismiyle daha konuştum. O isme de, mevcut bakanların ne kadarının listelere gireceğini sordum. “Bakanların büyük bölümü milletvekili listesine giriyor” dedi, muhatabım.

-Peki, bu durumda milletvekili olacak bakanların artık yeni kabineye girme şansı kalmıyor, öyle mi?
-Genel Başkan, seçimlerden sonra Parti’nin Meclis’teki çoğunluk durumuna göre buna bir karar verecek.

Yani? Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor: 
Eğer AK Parti 24 Haziran’ın parlamento seçiminden güçlü bir çoğunlukla çıkarsa, Erdoğan vekil olan mevcut bakanlardan bazılarını istifa ettirip yeniden bakan yapabilir ama öbür türlü meclis grubu rahat olmazsa böyle bir seçeneğe başvurmayacak.

5-6 BAKAN HARİÇ HERKES LİSTEYE GİREBİLİR
Kulislerde Cumhurbaşkanı’nın mevcut kabinede sandalye sahibi olan 5-6 bakandan vazgeçmeyeceği, bu nedenle bu isimleri milletvekili listesine koymayacağı konuşuluyor.

Ama bu 5-6 kişi dışında herkes listenin bir yerinde ismini görebilir. Çok sayıda bakanın milletvekili listesine konulmasının anlaşılabilir bir tarafı daha var. Milletvekili listesini güçlü tutmak. Partiler, milletvekili aday listelerini bundan böyle daha özenli hazırlamak zorunda.

Neden derseniz, yeni sistemde hükümet meclisten çıkmayacağı için, seçmenin en azından bir bölümü, daha bilinçli oy kullanacak, listede kim var, hangi isim oy almayı daha fazla hak ediyor diye kendine sorup öyle tercih yapacak.

Sırf bu nedenle, AK Parti 81 ilde, “Milletvekili olmasını istediğiniz isim/isimler kimlerdir” diye açık uçlu sorular sorup, bu anketten çıkanlarla ilgili ayrı bir dosya oluşturdu."

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