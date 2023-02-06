AK Parti Adıyaman Milletvekili ve ailesi enkaz altında

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde 10 ilde yıkım meydana geldi. Depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da enkaz altında kaldığı açıklandı.

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde 10 ilde yıkım meydana geldi. Depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da enkaz altında kaldığı açıklandı.

Maraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ve ailesinin de enkaz altında olduğu açıklandı.

Taş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." ifadeleri kullanıldı.