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AK Parti Dış İlişkiler Heyeti UBP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

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AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç ve AK Parti KKTC temsilcisi Fahri Yönlüer de yer aldı.
AK Parti Dış İlişkiler Heyeti UBP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Parti merkezinden verilen bilgiye göre,  AK Parti heyetinden, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç ve AK Parti KKTC temsilcisi Fahri Yönlüer de yer aldı.

UBP Genel Merkezinde Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu tarafından kabul edilen AK Parti heyeti ile görüşmede, Genel Sekreter Yardımcısı Salahi Serakıncı da hazır bulundu.

Görüşmede iki parti arasında bundan sonra yapılacak olan ortak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “ Anavatan Türkiye’nin 100. Yılını, ülkemizin 40. Yılını kutlayacağız. Bu önemli tarih aralığı içerisinde, her iki ülkenin iktidar partileri olarak Anavatanımızın destekleri ile KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için ortak mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Gazze’de yaşanan mezalime de değinen Hasipoğlu, Gazze’deki ablukanın bir an önce kaldırılmasını talep etti ve Filistin’in yaşam, var olma ve bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve halkı olarak desteklediklerini kaydetti.

İşgal ve soykırımın sonlandırılması yönünde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın artık, insan haklarını gerçek anlamda icraata geçirmesini temenni eden Hasipoğlu, “ Can kayıplarından ötürü derin üzüntümü ifade etmek istiyorum. Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz‘ dedi .

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