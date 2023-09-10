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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım yarın KKTC’ye geliyor

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Yıldırım, iki günlük resmi temasları kapsamında, devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşecek
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım yarın KKTC’ye geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve eski Başbakanı Binali Yıldırım, yarın KKTC’ye geliyor.  

Yıldırım, iki günlük resmi temasları kapsamında, devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşecek, "KKTC’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" konulu panelin açılışında konuşma yapacak.

Verilen bilgiye göre, yarın saat öğle saatlerinde Ercan Havaalanı’nda olması beklenen Binali Yıldırım ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Yıldırım, saat 15.00’te Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, saat 16.00’da ise Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

-Panelin açılış konuşmasını yapacak

Binali Yıldırım, KKTC’deki temaslarını salı günü de sürdürecek.

Buna göre Yıldırım "KKTC’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" konulu panele katılacak.

Gönyeli’de, Concorde Tower’de saat 10.00’da başlayacak panelin açılışında Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Büyükelçi Metin Feyzioğlu, Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşacak. Binali Yıldırım, salı günü öğleden sonra KKTC’den ayrılacak.

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