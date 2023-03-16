  • BIST 5.207,32
  • Altın 1176.828
  • Dolar 18.9956
  • Euro 20.1783
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan!

»
AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı. 

Konuyla ilgili bugün AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

Kararın ardından TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, grup kararıyla cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu afet bölgesine gidiyor15 Mart 2023 Çarşamba 19:19
  • Erdoğan’ın sözleri depremzedelerin acısını katladı15 Mart 2023 Çarşamba 19:11
  • Karadeniz üzerinde tehlikeli gerilim: Rusya’dan ABD’ye çok sert suçlama15 Mart 2023 Çarşamba 12:50
  • Kızılay’da ballı koltuk15 Mart 2023 Çarşamba 10:31
  • Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: Deprem bölgesinde geçmişi silinmiş, bugünü acılarla dolu, gururlu ve yiğit insanlarla tanıştım14 Mart 2023 Salı 20:39
  • Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı: "Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak"14 Mart 2023 Salı 19:55
  • Kılıçdaroğlu: Neoliberalizm karşıtı eğilim güçleniyor, yalnız değiliz14 Mart 2023 Salı 19:52
  • Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias ile telefonda görüştü14 Mart 2023 Salı 17:52
  • TTB: İktidarın ihmali nedeniyle on binlerce insanımızı yitirdik14 Mart 2023 Salı 17:31
  • Şahan Gökbakar’dan Kızılay Başkanı’na çağrı: Beyaz sayfa isteyin ve yazın14 Mart 2023 Salı 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti