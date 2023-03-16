AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.
Konuyla ilgili bugün AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.
Kararın ardından TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR
TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, grup kararıyla cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak.
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