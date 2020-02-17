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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: İş Bankası hisseleri konusunda gerekli değerlendirme yapılıyor

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İş Bankası hisselerine ilişkin "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: İş Bankası hisseleri konusunda gerekli değerlendirme yapılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, KOBİ'lerin desteklenmesi, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde, doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenlere yönelik hapis cezasının artırılmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, İş Bankası hisselerine ilişkin "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız" dedi.

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