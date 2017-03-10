AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni sistem muhalefeti çalışmaya zorlayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "CHP bu sistem ile çok çalışmak zorunda. Böyle alışmış 'yüzde 25 alayım, bir şey olursa kıyısından kenarından iktidara gelirim' diyor. Derdi bu CHP'nin." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye'deki mevcut sistemde yetkilerin bir kısmı başbakanda, bir kısmının da cumhurbaşkanında olması nedeniyle dönem dönem ikili arasında gerginlikler yaşandığını ve bu gerginliklerin devlet krizlerine dönüştüğünü söyledi.

Muhalefet partisinin anayasa paketi ile ilgili eleştirilerin temelsiz olduğuna işaret eden Muş, "(Tek adam) diyorlar, 'Yasama, yargı, yürütmeyi tek adam belirleyecek' diyorlar. Bunlar doğru değil, paketi bilmedikleri için bunları söylüyorlar. Paketi okumadıkları için ezber söylem kullanıyorlar. Yargının bir adamın kontrolünde olduğu söyleniyor. Anayasa Mahkemesinin 17 üyesi var ama askeri mahkemelerin kaldırılması nedeniyle üye sayısı 15'e düşüyor. Mevcut sistemde 12 üyeyi cumhurbaşkanı atıyor, yeni sistemde de 12 üyeyi cumhurbaşkanı atayacak. Geri kalan üç üyeyi de parlamento seçecek. Mevcut sistemde de üç üyeyi parlamento seçiyor. Bunda ne farklılık var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanının partili olması yönündeki eleştirilerin de anlamsız olduğunu ifade eden Muş, "Şu anda başbakanın, bakanın, belediye başkanının da bir partisi var ama göreve geldiğinde herkesin başbakanı, başkanı, bakanı oluyor. Kamuya gelen kişi, herkese eşit şekilde hizmeti ulaştırmakla sorumludur. Başbakan bunu yapıyor, bakan yapıyor neden cumhurbaşkanı yapmasın?" değerlendirmesinde bulundu.

'CHP bu sistem ile çok çalışmak zorunda'

Ana muhalefet partisinin her şeye karşı çıktığını dile getiren Muş, CHP'nin desteklediği hiçbir konunun olmadığını ifade etti.

Bu sistemin kutuplaşmaya neden olacağını yönünde de eleştiriler yapıldığını belirten Muş, "CHP bu sistem ile çok çalışmak zorunda. Böyle alışmış 'yüzde 25 alayım, bir şey olursa kıyısından kenarından iktidara gelirim' diyor. Derdi bu CHP'nin. Bu sistem sizi çalışmaya zorlar, çalışacaksınız, çok çalışmanız lazım. Toplumun tamamından oy alacak şekilde politikalarınızı geliştirmeniz lazım. Bu nedenle kutuplaşma olmaz, siz toplumu yok sayamazsınız, toplumun tüm değerlerine gözetecek şekilde hareket etmek zorundasınız. Yüzde 10 ile giderseniz millet sizi iktidara getirmez." diye konuştu.

Milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Muş, "Türkiye'de 1961'de 27,7 milyon nüfus var, milletvekili sayısı 600. Bugün nüfusumuz 80 milyon, milletvekili sayımız 550." dedi.

Dünyada da gelişmiş ülkelerde nüfus ortalamasına göre parlamenter sayısının Türkiye'ye göre fazla olduğuna işaret eden Muş, "Muhalefetin dile getirdiği eleştirilerin bir temeli yok. İyi tasarlanmış, hazırlanmış, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek en iyi paket olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.