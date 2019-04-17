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"AK Parti içerisindeki muhalif kanat konuşmaya başlayacak"

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"Bir parti kurma niyeti var; bu kesin doğru"
"AK Parti içerisindeki muhalif kanat konuşmaya başlayacak"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, AKP'li küskünler tarafından kurulacağı iddia edilen yeni parti için bir kulis bilgisi aktardı. "Bir parti kurma niyeti var. Bu kesin doğru. Ancak şu an bu proje askıya alınmış durumda" diyen Yılman, "Başta Davutoğlu olmak üzere AK Parti içerisindeki muhalif kanat parti yönetimini ve politikalarını eleştirme, gördükleri yanlışları ve eksikleri kamuoyuyla paylaşma, dillendirme niyetindeler. Konuşmaya başlayacaklar yani" ifadesini kullandı. 

Yılman'ın "Davutoğlu ve Babacan ne yapacak?" başlığıyla (17 Nisan 2019) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

AK Parti’nin içinden yeni bir parti doğacak iddiaları malumunuz…

Epeydir adı henüz belli olmayan bu kurulacak partinin öncülüğünü de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yaptığı öne sürülüyor.

31 Mart’tan önce gündeme gelen bu iddialara göre partinin çatısı bu isimler üzerinden kurulmuştu ve seçim sonrası da start verilecekti.

Ama gördüğümüz gibi verilmedi.

Yani seçim bitti ancak iddia edildiği gibi o yeni partiyle ilgili herhangi bir somut gelişme olmadı.

Haliyle merak ettim ben de ve “Parti kuruldu, kurulacak iddiaları mı doğru değil yoksa başka bir şeyler mi oluyor arka taraflarda” deyip, etrafı biraz kolaçan ettim.

Ve çok sağlam, güvenilir kaynaklardan aldığım bilgilere göre de durumun şöyle olduğunu öğrendim:

Bir parti kurma niyeti var. Bu kesin doğru.

Ancak şu an bu proje askıya alınmış durumda.

Çünkü 31 Mart seçim sonuçları neticesinde mücadelenin önce AK Parti içerisinde verilmesinin daha doğru ve mantıklı olduğuna kanaat getirilmiş.

Anladığım kadarıyla başta Davutoğlu olmak üzere AK Parti içerisindeki muhalif kanat parti yönetimini ve politikalarını eleştirme, gördükleri yanlışları ve eksikleri kamuoyuyla paylaşma, dillendirme niyetindeler.

Konuşmaya başlayacaklar yani.

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