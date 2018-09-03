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AK Parti ile MHP arasında yeni kriz: 'Cumhur ittifakı filan yok öyle yağma'

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Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan 'fındık krizi'ne tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Cumhur ittifakı falan diyenler. Yok, öyle yağma, şimdi meydan zamanı. AK Parti vekilleri ses verin" dedi.
AK Parti ile MHP arasında yeni kriz: 'Cumhur ittifakı filan yok öyle yağma'

Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan 'fındık krizi'ne tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu ile Giresunlu üreticileri mitinge çağırdı. Enginyurt yaptığı açıklamada, 'Cumhur ittifakı falan diyenler, şimdi zamanı değil diyenler. Yok, öyle yağma, şimdi meydan zamanı. Millet perişan mı olsun isteniyor? AK Parti vekilleri ses verin” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 15 Ağustos'tan önce fındık fiyatının açıklayacağını belirttiğini hatırlatan Enginyurt, 31 Ağustos'ta “Fındık fiyatları Cuma akşamına kadar açıklanacak dediniz, Cumartesi yapacağımız mitingi nezaketen iptal ettik. Sabrımız taşıyor, Hükümet siz olsanız da, sokaklar bizim. Halep uzaksa, Ferrero şurada. Ses ver Hükümet” diyerek tepkisini gösterdi.

CUMHUR İTTİFAKI FALAN DİYENLER…

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Enginyurt sosyal medyadan da miting çağrısı yaptı ve “Fındık işi Ferrero'ya teslim edildi gibi. Ordu ve Giresun halkı hazır olun. Fındık mitingi için meydana inme zamanı geldi. Cumhur ittifakı falan diyenler, şimdi zamanı değil diyenler. Şimdi tam zamanı. Her şeye zam yapıldı, fındık Ferrero'ya bırakıldı. Yok, öyle yağma, şimdi meydan zamanı. Fındık fiyatları bugün açıklanmazsa, Cumartesi günü Altınordu Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yapacağım. Ordu ve Giresun halkına açık davetimdir. Bütün halkımızı Cumhuriyet meydanına bekliyorum. Fındık, Ferrero'ya teslim edilemez. Bütün Milletvekilleri sizi de bekliyorum” dedi.

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