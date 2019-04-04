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AK Parti İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu

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AK Parti İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu
AK Parti İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu

AK Parti İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu

SON DURUM NE?

İstanbul'da AKP'nin itirazı nedeniyle 19 ilçede büyükşehir belediyesi için kullanılan ancak sayım sırasında geçersiz kabul edilen oyların yeniden sayımı ile ilgili son durum hakkında; resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı açıklama yaptı. 

22:30 itibariyle yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun oyları 4.171.769, rakibi Binali Yıldırım'ın oyu 4.152.841, aradaki fark ise 18.928 olarak duyuruldu. 

Saat 21.52 itibariyle yapılan açıklamada ise, "Şu an itibariyle 14 ilçede geçersiz oy sayımı tamamlanmıştır. İstanbul’da toplam geçersiz oy: 318222’dir. 14 ilçede 89255 geçersiz oyun sayımı tamamlanmıştır. CHP: 532 / AKP: 1596 / Fark: 1064" denildi. 

İİlk açıklamada Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 19.001 olarak açıklandı.

YSK verilerine göre de Ekrem İmamoğlu yüzde 48,88 ile AKP adayı Binali Yıldırım'ın (48,58) önünde görünüyor. 

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