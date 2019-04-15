AK Parti kulisi: Erdoğan toplantıda 'Niye moralinizi bozuyorsunuz arkadaşlar?' dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında "Niye moralinizi bozuyorsunuz arkadaşlar? Biz seçimlerden başarılı çıktık. Tamam bazı büyükşehirleri kaybetmiş olabiliriz ama...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında "Niye moralinizi bozuyorsunuz arkadaşlar? Biz seçimlerden başarılı çıktık. Tamam bazı büyükşehirleri kaybetmiş olabiliriz ama Türkiye genelinde başarılı olduk" dediği ifade edildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AK Parti bir yandan yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, diğer yandan İstanbul itirazlarına ilişkin hukuki altyapı oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul seçimlerinin iptali için itiraza hazırlanan parti, bunu ‘tam kanunsuzluk hali’ temeline oturtma düşüncesinde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz da “Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz” dedi.

AK Parti yönetimi İstanbul’da atılacak adımlar ve yaşanan gelişmeleri yakından izlerken, partinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisiyle sürekli temas kuruluyor. Partinin itiraz hakkını sonuna kadar kullanacağı dile getiriliyor. YSK’nın belirlediği itiraz sürelerinin sona ermesinin ardından, seçim iptalinin talep edilmesinin mümkün olmadığı iddialarına karşı parti kurmayları, İstanbul seçimlerinin iptalini “tam kanunsuzluk hali” üzerinden şekillendireceklerini ve bunun itiraz süreleriyle bağlantılı olmadığını söylüyor.

Bu arada AK Parti’de son üç gün içinde yapılan toplantılar, iki temel başlıkla gerçekleşti. Bir yandan İstanbul itirazları üzerinde çalışılırken, diğer yandan tüm sonuçlara ilişkin genel değerlendirmeler yapılıyor. Partide, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yapılan toplantılardaki değerlendirmeler özetle şöyle:

'İÇİMİZE KAPANDIK'

“Seçimlere zor şartlar altında gidildi. Ekonomik sorunlar bunun başında geliyor. Ayrıca iktidarın bölgede uyguladığı milli politikalar nedeniyle baskı yapılıyor. Bunlara rağmen seçim sonuçlarına bakıldığında ortada başarı var. Seçmenin yaptığı ikaz da dikkate alınmalı. Memnuniyetsizliği gidermek için ne yapmalı, bunları ciddi şekilde araştıracağız. Kolektif akıl önemli. Toplumsal şartlar gereği kendi içimize döndük. İçimize kapandık. Bu şartları değiştirerek, eski reflekslere dönülmeli.”

'BAŞARILI ÇIKTIK'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başta MKYK olmak üzere yaptığı toplantılardaki değerlendirmeleri de partiye moral vermeye yönelik oldu. Erdoğan’ın bu toplantılarda, “Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak, görüyorum ki; yüzü asık olanlar, moralsiz olanlar var. Niye moralinizi bozuyorsunuz arkadaşlar? Biz seçimlerden başarılı çıktık. Tamam bazı büyükşehirleri kaybetmiş olabiliriz ama Türkiye genelinde başarılı olduk” dediği öğrenildi.

DEĞİŞİKLİK BEKLENTİLERİ

Seçimlerin ardından partide yaşanacak olası değişikliklerle ilgili olarak öncelik örgüte verilecek. Örgütlerin seçim sürecindeki performansları değerlendiriliyor. Bu raporlara göre il başkanları değiştirilecek. İzmir il başkanının istifasının bu sürecin başlangıcı olduğu belirtiliyor. Erdoğan’ın parti ve kabinede değişiklik beklentilerine “Biz kimsenin sözüne göre hareket edecek değiliz. Suçlu da aramıyoruz. Ama gereken değerlendirmelerimizi yapıp adım atarız” dediği kaydedildi.

GÜNDEM EKONOMİ

TBMM’nin çalışmalarına başlaması bir hafta daha ertelenirken, Genel Kurul toplantısı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel oturumla başlayacak. AK Parti yönetimi, sporda şiddetin önlenmesine ilişkin yasa teklifiyle çalışmaları başlatmayı planlıyor. Ancak Meclis’in asıl gündemi ekonomi başlıklı düzenlemeler olacak. Ekonomi bakanlıklarından gelecek bir dizi yasal düzenlemeler için toplantıların başladığı, iki hafta içinde TBMM’nin gündemine geleceği ifade ediliyor.