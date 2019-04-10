"AK Parti seçmeni dönüşüyor; artık mührü CHP adayına basarken eli titremiyor"

Albayrak, "Dönüşüm yani; refaha ulaşmakla, yaşam tarzı ve öncelikleri değişmekle ve hâlâ dindar olduğunu düşünüp giderek sekülerleşmekle oluyor, ağır ağır oluyor ama oluyor. Buna; 'Kur’an da okuyabilen sağcı görünümlü hybrid CHP adayı' eklenince, biraz da patates pahalanınca muhafazakar şehirlinin AK Parti’den vazgeçmesi kolaylaşıyor, mührü CHP adayına basarkan eli titremiyor" dedi.

"AK Parti’nin büyükşehirlerde kaybetmesinin nedenini patates-soğan fiyatları, hayat pahalılığı olarak görmüyorum" diyen Albayrak'ın "AK Parti seçmenindeki dönüşüm" başlığıyla (10 Nisan 2019) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

AK Parti’nin neden Anadolu’da, görece küçük yerleşim birimlerinde yerini korur ve hatta hizmet götürdüğü Güneydoğu’daki Kürt vatandaşlardan ciddi oranda teveccüh görürken, büyük kentlerde açık bir şekilde gerilediği sorusunun cevabı tam da burada. Çünkü büyük şehirler Türkiye’de kitlelerin modern yaşamlar sürdüğü yerler, modernizmle birlikte şehir hayatının dağdağası içinde dönüp duran dindarlar; hafta içi ve hafta sonları hayatını dine göre tanzim etmeyen kitlelerden hiç de farklı olmayan rutinleri tekrarlıyorlar. Bir yandan Oruç gibi, Cuma namazı gibi ibadetlerini yerine getirirken ve bunları yapmaklıktan dolayı kendini hala “dindar” sayarken, bir yandan da kararlarını din dışı saiklerle alıp hayatlarını din dışı bir çerçevede yaşayarak dinin hükümlerini günlük hayatından çıkarmış oluyorlar. Yaşam tarzı olarak -belki içki dışında- herhangi bir CHP seçmeninden farklı yaşamıyor, CHP seçmenini de eskiden olduğu gibi “anlaşılamaz, herhangi bir ünsiyet kurulamaz” birer öteki olarak görmüyorlar. Şehirli muhafazakarlar, değişime daha açık hale geliyorlar yani.