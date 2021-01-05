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Ak Parti Sözcüsü Çelik: “2020 KKTC için önemli bir yıl oldu”

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2020’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması açısından önemli bir yıl olduğunu söyledi.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: “2020 KKTC için önemli bir yıl oldu”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2020’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması açısından önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Çelik, "Kim AB içerisinde bir Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak surette Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur." dedi.

Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin hem seçimlerin olması hem de Türkiye'nin Kıbrıs Türkünün hak ve menfaatlerini koruması açısından KKTC için önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin ardından KKTC'ye yaptığı ziyaretin tarihi nitelikte olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bütün o süreç boyunca Yunanistan'ın ve Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını gasp etme konusunda attığı adımlar, Rum kesimine dönük silah ambargosunu kaldırarak, ABD'nin Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Rum tarafını yanlış bir şekilde cesaretlendiren tutumu gibi yanlış politikalar aslında Akdeniz'de çok daha büyük bir krize yol açmak üzereydi. Aynı şekilde AB'nin Rum kesimiyle böylesi bir dayanışma içerisine girmesi de son derece sakat bir tutumdu. Bu konuda da biz uyarılarımızı tekrarladık ve neticede Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün davasına sonuna kadar sahip çıkmayı sürdürdü. Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği tarihi ziyaret, onun taçlanması manasına geldi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl küresel salgın nedeniyle iki kez toplanan G20 Liderler Zirvesi ile BM Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle katıldığını anımsatan Çelik, "Dünya beşten büyüktür ilkesinin dünyanın çeşitli yerlerinde de artık kabul gören, Birleşmiş Milletler ve dünya örgütlerinden reform ve değişim talebini güçlü bir şekilde dalgalandıran ana siyaset haline geldiğini görüyoruz. Çünkü, haksızlık karşında Birleşik Milletler kurumlarının etkisizliği, dünyadaki kurumların çeşitli krizler karşısındaki pasifliği artık bunun bir siyasete dönüşmesi gerektiğini net şekilde göstermektedir." ifadesini kullandı.

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