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AK Parti Sözcüsü Çelik:Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir

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AK Parti Sözcüsü Çelik:Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir
AK Parti Sözcüsü Çelik:Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimler hakkında açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

— Ortaya çıkan tabloda şunu görmek lazım. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. AK Parti bu demokrasi mücadelesi ile vücut bulmuştur. Vatandaşımız ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Her siyasi parti seçim sonuçlarının yakın olduğunu gördüğü yerlerde itiraz mekanizmasını çalıştırır.

— Seçimlerde maddi hatalar, kaydırmalar yapılabiliyor, geçersiz oyların değerlendirilmesi yapılabiliyor.

— Ankara ve İstanbul açısından baktığımızda sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm çizelgelerindeki uyumsuzluk dikkat çekiyor.

— Bu uyumsuzluğu gidermek için bu itirazlar doğaldır. uyumsuzluk varsa bu meşru müesseseye başvurmak yıllardır kullanılan olağan bir yöntemdir. Şimdi de bu yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntem vatandaşımızın attığı her oyun yerini bulması açısından önemlidir.

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