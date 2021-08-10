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AK PARTİ Sözcüsü Çelik’ten Cumhurbaşkanı Tatar’a Teşekkür…

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AK PARTİ Sözcüsü Çelik’ten Cumhurbaşkanı Tatar’a Teşekkür…
AK PARTİ Sözcüsü Çelik’ten Cumhurbaşkanı Tatar’a Teşekkür…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren KKTC ve diğer tüm ülkelere teşekkür etti.

Ömer Çelik, “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ülkemize gelerek verdiği destek ve Kıbrıs Türkü'nün desteğini gösterdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

MYK toplantısında gündem maddelerinin başında orman yangınları ve orman yangınlarıyla mücadelenin yer aldığını söyleyen Çelik, Erdoğan'ın konuyla ilgili geniş ve kapsamlı bir değerlendirme yaptığını ifade etti.

Çelik, Türkiye’de 28 Temmuz-7 Ağustos arasında 260 orman yangınının meydana geldiğini, bu yangınların 256'sının kontrol altına alındığını, 4 yangına da müdahalenin devam ettiğini de söyledi.

Yangındaki kayıpların üzüntü verici olduğunu dile getiren Çelik, ilgili kurumların yangınları söndürmeye çalıştıklarını, yangının bittiği yerlerde de soğutma çalışmalarının sona ermesiyle yaraların sarılmaya başlandığını bildirdi.

Afetlerle müdahaleye ilişkin çıkarılan dersleri not ettiklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Karşı karşıya olduğumuz provokasyonlarla daha etkili mücadele etmenin geniş çerçevede değerlendirildiğini ifade etmek isterim. Yangını ve fitne ateşini söndürmek, vatandaşımıza ve yeşil vatanımıza sahip çıkmak için koşturan herkese kimliği, siyasi aidiyeti ne olursa olsun şükranlarımızı sunuyorum. Azerbaycan'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Azerbaycan'dan kardeşlerimiz buraya kadar geldiler, pek çok imkanla yanımızda olduklarını gösterdiler. Aynı şekilde Hırvatistan, İran, İspanya, Katar, Rusya, Ukrayna, Polonya bu zor günlerde yanımızda oldular. Verdikleri destek için teşekkürlerimizi iletiyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ülkemize gelerek verdiği destek ve Kıbrıs Türkü'nün desteğini gösterdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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