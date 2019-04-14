AK Parti teşkilatları 'seçimin yenilenmesi garanti' diye bilgi geçmeye başladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı “bir dönem AKP’ye de yakın olmuş” bir kaynağına dayandırdığı yazısında “AKP teşkilatlarının seçim yenilenmesi garanti diye bilgi geçmeye başladıkları” iddiasında bulundu.

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine karar verilse dahi, Ekrem İmamoğlu’na seçimlere kadar mazbata verilmesi gerektiğini savunan Fatih Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu ne olacak hâlâ bir muamma halinde sürer ve YSK muhtemelen “sinyal” beklerken dün Ankara’dan bir dönem AK Parti’ye de yakın olmuş bir dostum aradı.

Söylediği şu: “AK Parti teşkilatları seçim yenilenmesi garanti diye bilgi geçmeye başladılar”.

Doğru mudur, değil midir bilemem.

Ben hâlâ YSK’nın resmiyetine bakarım.

Peki diyelim ki, YSK İstanbul’da gerçekten böyle bir karar verdi.

İşler nasıl yürür?

Normalde olması gereken şu:

YSK İmamoğlu’na mazbatayı verir.

İtirazlardan ötürü yeniden seçim takvimini belirler.

O güne kadar İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönetir.

Seçim sonucunda İmamoğlu kazanamazsa Başkanlığı düşer, yerine yeniden yapılan seçimde kazanan aday mazbatayı alır.

İmamoğlu bir daha kazanırsa Başkanlığı sürdürür.

Normal prosedür bu.

Tabii söylenen bir başka şey ise sadece Büyükşehir Belediye Başkanı için oy kullanılacağı.

Böyle bir karar tam bir facia olur.

Bütün oylar aynı zarftan çıktığına göre, ilçe belediye başkan seçimleri de, belediye meclisi seçimleri de tekrarlanmalı.

Ve yeniden seçime gidilirse, diğer tüm seçmen taşıma iddiaları da araştırılmalı.

Çünkü bu kez de seçimden sonra Üsküdar, Çatalca ya da Silivri’de de seçmen taşındığı için bir daha seçim yapılması gerekliliği ortaya çıkabilir.”