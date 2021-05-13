AK Parti ve MHP kulislerini hareketlendiren seçim anketi

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Mayıs ayı anket sonuçları açıklandı.
Açıklanan sonuçlara göre AK Parti’nin oyu kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 26.3 olarak belirlenirken MHP’nin oyu ise yüzde 6,0 olarak açıklandı.
Son anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
KARARSIZLAR DAĞILTILMADAN
- AK Parti yüzde 26,3
- CHP yüzde 18,2
- İYİ Parti - yüzde 12,5
- HDP yüzde 9,6
- MHP yüzde 6,0
- Kararsız yüzde 14,1
- Oy kullanmayacağım yüzde 8,9
- DEVA Partisi yüzde 2,2
- Diğer yüzde 1,0
- Gelecek Partisi yüzde 0,9
- Saadet Partisi yüzde 0,4
KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA
- AK Parti yüzde 33,9
- CHP yüzde 22,5
- İYİ Parti - yüzde 15,8
- HDP yüzde 11,9
- MHP yüzde 8,6
- DEVA Partisi yüzde 3,0
- Diğer yüzde 2,2
- Gelecek Partisi yüzde 1,1
- Saadet Partisi yüzde 0,9
İstanbul Ekonomi Araştırma’nın açıkladığı anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
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