AK Parti'den 3 eski bakan ve 2 eski vekili istifa etti

AK Parti'li eski bakanlardan Sadullah Ergin'den sonra, Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile eski milletvekilleri Abdullah Başcı ve Kerim Aydemir, partilerinden istifa etme kararı aldı.

AK Parti'li eski bakanlardan Sadullah Ergin'den sonra, Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile eski milletvekilleri Abdullah Başcı ve Kerim Aydemir, partilerinden istifa etme kararı aldı.

Yeni parti hazırlığını sürdüren Ali Babacan, 8 Temmuz'da kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmişti.

Sadullah Ergin, yeni parti kuracağını açıklayan eski bakan Ali Babacan'ın ardından AK Parti'den istifa etti. Ergin ve Babacan istifaları sonrasında Hüseyin Çelik, Nihat Ergün ve Beşir Atalay ile 26. Dönem Milletvekili Abdullah Başcı, 23. Dönem Milletvekili Kerim Aydemir de AK Parti'den istifa ettiler.

Gazete Duvar'a konuşan Ergin, “Sayın Babacan'dan birkaç gün sonra, yani yaklaşık iki ay önce istifa ettim. Yargıtay'ın internet sitesine girerek 'parti üyeliğinden çıkma' butonuna basarak bu işi yaptım ama bunun nümayişini yapmadık” dedi.

Ergin'in istifa etmesinin sonrasında eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile 26. Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı, 23. Dönem Ağrı Milletvekili Kerim Aydemir, AK Parti'den istifa kararı aldı.