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AK Parti'den Abdullah Gül'e çağrı

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AK Parti'den Abdullah Gül'e çağrı
2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kulislerde ismi geçen Abdullah Gül'e AK Parti'den çağrı geldi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası adayları arasında adını geçirdiği 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e AK Parti’den, “Açıklama yapıp spekülasyonları bitir” çağrısı geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün aHaber’e yaptığı açıklamada, “Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül’ün bu spekülasyonları behemahal (mutlaka) bitirmesi gerekir. Sayın Gül’ün net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmayla karşı karşıya kalacaktır. Benim tanıdığım Sayın Gül buna net bir cevap vermelidir” dedi.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Davadan ayrılanlar iflah olmamıştır” mesajına ilişkin de, “Alan almıştır diye tahmin ediyorum. Bu davadan ayrılanların veya ihanet yoluna doğru giderleri bugün kim hatırlıyor? Sayın Cumhurbaşkanı isimlerini anmasa tarihte küçük bir nokta bile olmayacak durumdalar, belki böyle sayın Cumhurbaşkanı’nın verdiği mesaj, mesajın sahipleri mesajı almıştır diye düşünüyorum” dedi.

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