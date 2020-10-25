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AK Parti'den Wilders'a tepki: Ahlaksız faşist

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Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geerth Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'ye "terörist" yakıştırması yaptığı Twitter mesajına AK Parti'den sert tepki geldi.
AK Parti'den Wilders'a tepki: Ahlaksız faşist

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geerth Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'ye "terörist" yakıştırması yaptığı Twitter mesajına AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk ve İslam karşıtı duruşuyla bilinen Wilders'ın cumartesi gecesi yaptığı sosyal medya paylaşımına bir dizi mesajla yanıt verdi.

Çelik, tüm Twitter mesajlarını "Terörist Wilders" (#TerroristGeertWilders) etiketiyle paylaşırken, Hollandalı milletvekiline "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist" diye hitap etti.

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