AK Parti'den yerel seçim anketi! Bomba sonuçlar...

Belediye seçimlerine 'kazanacak aday'larla girmeyi planlayan AK Parti, aday belirlemek için anket yaptırdı. Partililere ve vatandaşa “Sizi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu soruldu. Ankara ve İstanbul adayları için bomba iddia...

Siyasette bayram molası bitti yerel seçim için çalışmalar yeniden hız kazanıyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlere 'kazanacak adaylarla girmeyi planlayan AK Parti, seçim ortamı politize olmadan 'sizi kimin yönetmesini istersiniz' anketi yaptırdı.

AK Parti'nin ilk önceliği ise İstanbul. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için AK Parti kabineden isimleri aday gösterebilir...

Yerel seçimlerin AK Parti ile CHP arasında “kalelerin” yarışına sahne olacağını belirten Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "CHP gözünü İstanbul’a, AK Parti ise İzmir’e dikmiş durumda" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” sözlerini hatırlatan Selvi, cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Meclis’in siyasetteki ağırlığı azalırken yerel yönetimlerin etkinliğinin artacağı gerçeğini hatırlattı.

CUMHURBAŞKANLIĞININ YOLU BURADAN GEÇİYOR... "Artık yeni cumhurbaşkanlığının yolu parti liderliği ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan geçecek" diyen Selvi, "Ankara ve İzmir’i de göz ardı etmemek lazım. Eğer fevkalade başarılı bir büyükşehir belediye başkanı çıkarsa onun da Cumhurbaşkanlığı yarışında ismini duyabileceğiz" iddiasında bulundu.

BÜYÜK BÖLÜMÜ DEĞİŞECEK.. "AK Parti yerel seçimlere 'kazanacak aday'larla girmeyi planlıyor" diyen Selvi, "Mevcut belediye başkanlarının önemli oranda değişeceği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

YENİDEN KAZANABİLİRLER Mİ?.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz seçim iklimine girilmeden, belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdığını belirten Selvi, "Bu partilerin oy oranıyla ilgili bir anket değil. Belediye başkanlarının performansı ve yeniden aday gösterildiği takdirde kazanacak ya da kaybedecek olanların ismi üzerinde duruldu" dedi.

İSTANBUL VE ANKARA'YA KABİNEDEN ADAY ÇIKABİLİR...Henüz seçim ortamı politize olmadan önce “Sizi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusunun sorulduğunu belirten Selvi, "Bu çalışma Erdoğan’ın önünde duruyor ama asıl araştırmalar ve değerlendirmeler bundan sonra yapılacak. AK Parti açısından İstanbul ve Ankara seçimleri hayati derecede önemli hale geldi. İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dâhil her türlü formül üzerinde çalışılıyor." dedi.