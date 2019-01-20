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AK Partili Arvas: Kazanamazsak başörtülüler sokakta yürüyemez

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AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yerel seçimleri kaybetmeleri halinde Van'da başörtülülerin caddelerde yürüyemeyeceğini ileri sürerek, "Esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak" dedi.
AK Partili Arvas: Kazanamazsak başörtülüler sokakta yürüyemez

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde AK Parti'nin Van ilçe belediye başkan adayları, İskele mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda yerel seçimlerle ilgili konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Biz hezimet partisi değil, hizmet partisiyiz. Eğer biz gerçekten istersek inanırsak, şehri kazanmak için çok zorlanmayacağız. Pireye kızıp yorganı yakmamamız lazım. Bu memleket bir daha kaybederse toparlanamaz" dedi.

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