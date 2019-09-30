AK Partili Muş: Yargı paketiyle uzun tutukluluğa son vereceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sundu. Paketin çok olumlu olduğunu dile getiren Muş, uzun tutukluluk süresine son verileceğine dikkat çekti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, paketin içeriğiyle ilgili yaptığı açıklamada muhalefetin ciddi eleştirileri olmadığını belirterek, "Paket, çok olumlu bir paket. Uzun tutukluluk süresine son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hukuk mesleklerine giriş sınavında tabanın en az 70 puan olacağını söyleyen Muş, "Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor" dedi.

AK Partili Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına davet edilip edilmemesi hakkında, "‘Davet edilmedi’ gibi bir mesele yanlış. Davet edilmiştir, kendisi katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul’un sorunlarına eğilmesidir" diye konuştu.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'ÇOK OLUMLU BİR PAKET'