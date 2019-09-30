  • BIST 105.346
  • Altın 269,619
  • Dolar 5,6458
  • Euro 6,1518
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

AK Partili Muş: Yargı paketiyle uzun tutukluluğa son vereceğiz

»
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sundu. Paketin çok olumlu olduğunu dile getiren Muş, uzun tutukluluk süresine son verileceğine dikkat çekti.
AK Partili Muş: Yargı paketiyle uzun tutukluluğa son vereceğiz

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

 

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, paketin içeriğiyle ilgili yaptığı açıklamada muhalefetin ciddi eleştirileri olmadığını belirterek, "Paket, çok olumlu bir paket. Uzun tutukluluk süresine son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Hukuk mesleklerine giriş sınavında tabanın en az 70 puan olacağını söyleyen Muş, "Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor" dedi.

AK Partili Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına davet edilip edilmemesi hakkında, "‘Davet edilmedi’ gibi bir mesele yanlış. Davet edilmiştir, kendisi katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul’un sorunlarına eğilmesidir" diye konuştu.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'ÇOK OLUMLU BİR PAKET'

  • Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız. Uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz.

    Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girercekler buradan en az 70 puan almak zorundalar. Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor.

  • Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MGK bugün toplanıyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:25
  • İstanbul metro hatlarındaki büyük tehlike: 1.5 yıldır duruyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:24
  • Maaşlar ödenmedi, Belediye Başkanı'nın aracına haciz geldi30 Eylül 2019 Pazartesi 09:23
  • İstanbul'da bugün depremde hasar gören 29 okul tatil30 Eylül 2019 Pazartesi 09:18
  • İstanbul depremi: Valilik ile İmamoğlu arasında davet polemiği30 Eylül 2019 Pazartesi 09:14
  • T.C. Milli Savunma Bakanlığı: Türk Hava Sahası'nı ihlal eden İHA düşürüldü29 Eylül 2019 Pazar 19:11
  • Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar29 Eylül 2019 Pazar 18:30
  • "İBB Başkanı İmamoğlu, belediye başkanlarının katıldığı komisyona davet edilmedi"29 Eylül 2019 Pazar 16:54
  • Halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı29 Eylül 2019 Pazar 16:51
  • Erdoğan: Nasıl korvetlerimizi, ATAK helikopterlerimizi yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımızı da yapacağız29 Eylül 2019 Pazar 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti