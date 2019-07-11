AK Partili vekil 'Züğürt Ağa' örneğini verdi, Erdoğan 'Züğürt Ağa kim?' diye sordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından üçüncü kez toplantı yaptığı milletvekilleri, bakanlara ulaşamamaktan yakındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından üçüncü kez toplantı yaptığı milletvekilleri, bakanlara ulaşamamaktan yakındı. AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç 'Züğürt Ağa' örneğini verince, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Züğürt Ağa kim?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesinden sonra milletvekilleriyle toplantı yaparak, şikayet ve önerileri dinliyor. Önceki gün yapılan toplantıda Denizli'den Sivas'a kadar harf sırasına göre illerin milletvekilleri davetliydi.Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre milletvekilleri ağırlıklı olarak yeni sistemden şikayetçi oldu. Sistemin uygulaması, bakanlarla ilişkiler şikayetlerin başında yer aldı. Milletvekillerinin yeni sistemdeki pozisyonundan yakınmalar bu toplantıda da sürdü. Ancak bu kez çarpıcı bir örnekle milletvekillerinin düştüğü durum doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kars Milletvekili Yunus Kılıç, seçim bölgelerinin sorunlarıyla ilgili olarak bakanlara ulaşamadıklarını söyledi.

ERDOĞAN: KABİNEDE SÖYLEYECEĞİMKılıç, "Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük. Herkes milletvekilinden bir şey bekliyor. Ama elimizde yetki yok. Bakanlar telefonlarımıza çıkmıyor. Bakanlara ulaşamayınca hiç bir şey yaptıramıyoruz. Milletvekilinin bir ağırlığı kalmadı" dedi.

Erdoğan bu sözler üzerine, "Züğürt Ağa kim?" diye sordu.

Bunun üzerine Kılıç, Şener Şen'in başrolünü oynadığı Züğürt Ağa filminden örnekler verdi. Züğürt Ağa’nın köyünü kaybedince büyük şehirde başına gelenleri anlatan Kılıç, milletvekillerinin köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’nın içine düştüğü duruma düştüğünü vurguladı.

Gülüşmelere neden olan Züğürt Ağa örneği üzerine, Cumhurbaşkanı, "İlk kabine toplantısında bakanlara bunu söyleyeceğim" yanıtını verdi.