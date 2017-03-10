AK Partili Yeneroğlu’ndan göçmenlere Hollanda seçimleri için çağrı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Hollanda’da gerçekleşecek olan parlamento seçimleri öncesi bu ülkedeki göçmenlere ‘oy kullanma’ çağrısı yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Yeneroğlu yazılı açıklama ile Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek olan parlamento seçimlerini değerlendirdi. Partilerin seçim programları dikkate alındığında, bu seçimin ülkenin kaderinin ve azınlıkların ülkedeki konumunun belirlenmesinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan AK Partili Yeneroğlu, açıklamasında şöyle dedi:

‘YÜZDE 15'LİK BİR ORAN ELDE ETME İHTİMALİ ENDİŞE VERİCİDİR'

"Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) aylardır anketlerde en büyük partilerden biridir ve anketlere göre parlamentoda 21 ila 25 sandalyeye sahip olacağı öngörülmektedir. Mülteci barınma merkezleri ve camilerin kapatılması, Kur'an'ın yasaklanması gibi irrasyonel vaatleri seçim programına dâhil eden bir partinin parlamentonun oluşmasında yüzde 15'lik bir oran elde etme ihtimali endişe vericidir. Bu endişeyi Hollanda'daki bütün demokratik güçlerin paylaşması gerekmektedir.

‘AŞIRI SAĞ SÖYLEMİN BÜYÜSÜNE KAPILAN DİĞER PARTİLER…'Aşırı sağ söylemlerin büyüsüne kapılan diğer siyasi partilerde de katı göç politikaları söz konusudur. Bu tehlikeli dilden sadece göç politikaları değil, aynı zamanda Türkiye'ye yönelik politikalar da etkilenmekte, Türkiye'ye yönelik bakışa kültüralist söylemler damga vurmaktadır. Hollanda'da Türkiyeli yetkililerin referanduma dair bilgilendirme toplantılarının iptal edilmesi bu durumun en açık örneğidir. Oysa oy devşirme amaçlı aşırı sağ söylemlere kayma kolaycılığı yerine temelinde empati ve çok kültürlülük barındıran bir siyasi dil Avrupa Birliği'nin bizatihi kendi öz değerlerinin gereğidir. Çok kültürlülük modeliyle anılan Hollanda'da, siyasi kültürün zehirlenmesine karşı gerekli farkındalığın kamuoyu nezdinde oluşturulması elzemdir. Bu nedenle çoğulcu bir demokrasi adına kendisini aşırı sağda konumlandırmayan tüm partilerin üzerindeki sorumluluk büyüktür.

‘GÖÇMENLER SANDIĞA GİDİP IRKÇI PARTİLERE KARŞI AKTİF TAVIR SERGİLEMELİ'

13 milyon seçmenin yüzde 2.3'ünü Türkiye kökenliler ve toplamda yüzde 17'sini ise göçmen kökenliler oluşturmaktadır. Bu kitlenin sandığa gitmesi durumunda parlamentonun şekillenmesinde ne tür bir etki gücüne sahip olduğu ortadadır. Yabancı ve göçmen düşmanlığının, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın ve dışlayıcı söylemlerin arttığı bir dönemde, parlamento seçimlerine katılım, ırkçı partilere karşı aktif bir tavır sergileme adına önemlidir. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımızın vatandaşlarımızın seçime katılımını teşvik ve artırma için faaliyetler yürütmeleri gerekmektedir."