AK Parti'nin 2 il başkanı istifa etti

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar istifa etti.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevini 1 Eylül 2015’ten itibaren yürüten Mehmet Ali Dündar, düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

Dündar, şunları söyledi:

"İl başkanlığını herkese açık hale getirerek herkesi kucaklayan bir seçim stratejisi ile en son seçim olan halk oylamasında ise Türkiye'de en fazla oy oranını artıran ilk 10 il sıralamasına girerek oy oranımızı yüzde 41'e çıkardık. Ak Parti yönetim kademelerine teşekkür ediyorum. Eşimden, ailemden ve dava arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Gelinen süreçte teşkilat başkanlığımızın yeni bir değerlendirme yapmasının önünü açmak için yürütmekte olduğum AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevinden ayrılıyorum."

Dündar'ın ardından AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda da istifa ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda 26 il başkanının istifasının alındığı öne sürülmüş ve konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı.