"Ak saçlılardan" genç protestoculara destek

Hong Kong’ta yetişkin ve ileri yaştakiler, gençlerin haftalardır yönetime karşı sürdürdükleri protestolara destek vermek için sokağa çıktı.Hong Kong'da binlerce yetişkin ve ileri yaştaki vatandaş, gençlerin özerk yönetime karşı haftalardır sürdürdükleri protesto gösterilerine destek vermek ve dayanışma sergilemek için sokağa çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Hong Kong Özerk Bölge Yönetimi'nin, Pekin Yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini öngören yasa tasarısı üzerine başlayan protesto gösterileri haftalarda sürüyor. Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam söz konusu tasarının rafa kaldırıldığını, mevcut yasama döneminde yasalaşmayacağını açıklamasına karşın gösterilerini sürdüren protestocular Lam'ın istifasını, tasarının kalıcı olarak gündemden düşürülmesini istiyor, ayrıca demokratik reform talep ediyor. Bugün binlerce yetişkin ve ileri yaştaki Hong Kong halkı, destek vermek için sokağa çıkarak gençlerin protesto gösterilerine katıldı. "Gurur duyuyoruz" Organizatörler, "Ak saçlılar yürüyüşü" olarak adlandırılan protesto gösterisine 6 bin kişinin katıldığını açıklarken, 55 yaşındaki bir gösterici, "Gençler bize artık susmamamız gerektiğini hatırlatıyor" dedi. Bugünkü eylemi organize edenler arasında yer alan Yeung Po-hi ise gençlerin sergiledikleri kararlılıktan ötürü onlarla gurur duyduklarını aktardı. Haziran ayı başından bu yana devam eden, yüzbinlerin katıldığı, büyük bir bölümü barışçıl geçen protesto gösterileri, göstericiler ile polis arasında çatışmalara da sahne oldu. Protestolara hedef olan Pekin Yönetimi'ne sadık Lam liderliğindeki Hong Kong Özerk Yönetimi, halkın bir bölümünün, özellikle ileri yaştakilerin desteğine sahip. Geçen ay, yaklaşık on bin kişi yönetime ve güvenlik güçlerine destek vermek için gösteri düzenlemişti. Çin, 1997 yılında İngiltere'den Hong Kong'u devralırken düşünce ve basın özgürlüğü gibi temel hakları en az 50 yıl süreyle garanti etme sözü vermişti. Güçlenen muhalefet, "tek ülke iki sistem" olarak tanımlanan bu sistemi artan oranda göz ardı etmekle suçluyor.

DW,AFP/DA,GA © Deutsche Welle Türkçe