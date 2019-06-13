Akacan, Başay’ın şikayetini çekmesinin ardından açıklama yaptı

Yaşanan her olay bir tecrübe ve bir derstir.

Girne'de bir mekanda iş insanı Bulut Akacan ve yanında bulunan iki kişi tarafından darp edilen Erhan Başay’ın şikayetini çekmesinin ardından Bulut Akacan da açıklama yaptı.

İş insanı Bulut Akacan, Kıbrıslı Türklerin erdemli olduğunu ve içinde kin ve nefret gibi duyguların olmadığına vurgu yaptı. Akacan önemli olanan yaşanan olaylarda özür dilemesini bilmek ve dilenen özürü kabul etmek olduğunu söyledi.

Akacan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Biz Kıbrıslı Türkler erdemleyiz. İçimizde kin ve nefret yok. Barış kadar değerli bir şey dünyada olamaz. Yaşanan her olay bir tecrübe ve bir derstir. Önemli olan hatayı kabul etmek, özür dilemesini bilmek ve özür kabul edebilmektir. Birilerine sulh tavsiye etmek iyi kalpli ve iyi niyetli insanların işidir. Kötüyü düşmanlığı tavsiye edenlerse Allahın dünyaya gönderdiği şeytanlardır. Erdemli olan ve özürü kabul edenlere sonsuz teşekkür ederim.