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Akacan: Büyükelçi 'Ulucanlar'ı polise şikayet ettiğim için hata yaptığımı söyledi

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İş insanı Bulut Akacan, babası Mehmet Akacan'ın uğradığı silahlı saldırının ardından bir video yayınlayarak, "T.C. Lefkoşa Büyükelçisi, 'Ulucanlar'ı polise şikayet ettiğim için hata yaptığımı söyledi" dedi.
Akacan: Büyükelçi 'Ulucanlar'ı polise şikayet ettiğim için hata yaptığımı söyledi

İş insanı Bulut Akacan, babası Mehmet Akacan'ın uğradığı silahlı saldırının ardından bir video yayınlayarak, açıklamalarda bulundu.

 

5 EL ATEŞ

Akacan, babasının 5 el ateş açılmasının ardından bacağından vurulduğunu ifade ederek, yaşanan korkunç olayla ilgili ‘Ulucanlar’ ailesini suçladı ve bu olayın failinin Ulucanlar ailesi olduğunu savundu.

 

TEHDİT MESAJLARI

Ulucanlar ailesinin kendilerine tehdit mesajları gönderdiğini de vurgulayan Akacan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada‘1 milyon Sterlin vereceksiniz yoksa annenizi, kardeşinizi veya babanızı vuracağız’ şeklinde konuştuklarını aktardı.

Akacan, tehdit mesajlarının polise verildiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüştük. Büyükelçi, ‘bunlar benim köylümdür’ dedi” ifadelerini kullandı.

 

BAŞSAVCILIĞA BASKI

Akacan, “Ben cezaevindeyken Başsavcılığa baskı yapıp, davamı geri çekmemi ve yardımcı olacaklarını söylediler. Davamı zorla geri çektirdiler. Şimdi ise babama 5 el ateş edip vurdular. Biz daha önce polisten koruma talep ettik ancak böyle bir çalışmaları olmadıklarını söyleyip reddettiler. Ben Sayın Büyükelçimize, devlet büyüklerimize soruyorum; gerekiyorsa biz bu insanlara istedikleri parayı verelim ve bu işten kurtulalım. Devletimiz bize sahip çıkamayacak. Biz bu konuyu her makama bildirdik. Daha önce bu arkadaşlar 10 el restoranın içerisine ateş etti, kimse bunları bulamadı” şeklinde konuştu.

 

SİYASİLER ARKAMIZDA

Türkiye’den kendilerine telefon ederek, tehdit etmeye devam ettiklerini de aktaran Akacan, “Açık bir şekilde bize Türkiye’deki ve KKTC’deki siyasilerin arkalarında olduklarını söylediler. Kimsenin onlara bir şey yapamayacağını ve biz bu parayı verene kadar bizden can alacaklarını söylediler” dedi.

 

BÜYÜKELÇİ HATA YAPTIN DEDİ

Bulut Akacan, “Büyükelçi, onları polise şikayet ettiğim için hata yaptığımı, onlara kumpas kurduğumu söyledi. Kendisi bu konuyla ilgileneceği belirmişti. Büyüklerimiz isterse verelim biz bu parayı... Biz eşkıya değiliz, bu yüzden devlete sığınıyoruz” diye konuştu.

 

BABAM SAKAT KALMIŞ OLABİLİR

Babası Mehmet Akacan’ın sakat kalmış olabileceğini de aktaran Akacan, “Büyükelçi bile böyle konuşabiliyorsa yapacak bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

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