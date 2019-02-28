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Akacan davası 21 Mart'a ertelendi

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Girne'de korumaları Vasıf ile birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde darp ettiği gerekçesi ile "Vahim zarar" ve "Ciddi darp" davalarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Bulut Akacan'ın davası 21 Marta ertelendi
Akacan davası 21 Mart'a ertelendi

Davaları Girne Kaz Mahkemesi huzurundan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilen Bulut Akacan ile Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun bugün ilk kez Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıktı.

Davanın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde ki ilk günü olması nedeni ile sanık Akacan’ın avukatı Mustafa Asena’nın tehir talebinde bulundu

Asena, Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar’ın davanın evrak üzerinden Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi kararı üzerine istinafa başvuru yapıldığı ve İstinaf Mahkemesi’nin ne karar üreteceğini beklemek istedikleri yönündeki beyanları ile tehir talebinde bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme davayı 21 Mart tarihine tehir ederken, sanık Akcan teminat koşulları çerçevesinde mahkemeden serbest ayrıldı.

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