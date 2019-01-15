Akacan davası bugüne ertelendi!

Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp meselesiyle ilgili dava bugüne ertelendi.

Vahim Zarar ve ciddi darp meselesinden tutuklu bulunan zanlılar Vasıf Kurbanov, Bulut Akacan ve Orçun Özorçun’un dün 3 günlük tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından, teminat duruşması için dün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.

Zanlılardan Bulut Akacan, sağlık kurulundan aldığı, hastaneden çıkarılması halinde kalp krizi geçirme riski bulunduğu yönündeki rapor nedeniyle, mahkemeye çıkarılmadı.

Vahim zarar ve ciddi darp meselesinin diğer 2 zanlısı Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun ise dün sabah saatlerinde mahkemeye getirildi.

Mahkemede, Zanlı Bulut Akacan’ın Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Sağlık Kurulundan aldığı rapor mahkemeye sunuldu. Savcı Emine Taşkın, sağlık kurulu raporu çerçevesinde dünkü duruşmaya çıkmayan zanlılardan Bulut Akacan’ın teminat duruşmasının tehir edilmesini talep etti.

Girne kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, her 3 zanlının aynı suçlara iştirak ettiğini anımsatarak, bu durumda zanlıların teminat koşullarının ayrı ayrı değil, birarada değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Dündar, Bulut Akacan’ın teminat duruşmasında hazır olmaması sebebiyle diğer 2 zanlının da teminat duruşması bugüne ertelendi