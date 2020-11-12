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Akacan tutuksuz yargılanacak!

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Akacan tutuksuz yargılanacak!
Akacan tutuksuz yargılanacak!

Yüksek Mahkeme’nin 4 Kasım 2020 tarihinde Bulut Akacan hakkındaki yasa dışı sanal bet davasından dolayı alt mahkemenin verdiği tutuklu yargı kararını bozmasının ardından avukatları teminat değişikliği için başvurdu.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Savunma tarafından yapılan başvuru dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirildi. Sanık Akacan’ın avukatı, istinaf mahkemesinin müvekkili hakkında verilen tutuklu yargı kararını bozduğunu belirtti. Savunma, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanması halinde şartlı tahliye için başvuru yapacağını belirtti.

Talebi değerlendiren mahkeme Yüksek Mahkeme’nin verdiği karara değinerek, teminat değişikliği yapmayı uygun gördü.

Mahkeme sanık Akacan’ı sanal bet davasından tutuksuz yargılanmak üzere iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, sanığın 100 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Darp suçundan 2019 yılında 2 yıl hapse mahkûm edilen Akacan şartlı tahliyeden serbest kalınca,  yararlanınca sanal betten tutuksuz yargısı devam edecek.

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