Akacan ve korumları için karar günü

İddia Makamı, mahkemeye sunulan emareler ve görgü tanıklarından alınan ifadelere dikkat çekerek, Zeki Asımoğlu’nun darp edilerek vahim zarara uğratıldığını vurgulamıştı.
Savunma avukatları ise, alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgayla ilgili Erhan Başay’ın Akacan’dan alacağı olmadığı öne sürmüş, kavgayı Erhan Başay’ın başlattığını iddia etmişti.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların davasında karar yarın açıklanacak.
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