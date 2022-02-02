Akacan: Yüce Yargıya Olan Güvenimiz Tam

Girneli iş insanı Bulut Akacan, geçtiğimiz akşam meydana gelen üzücü olay sonrasında açıklama yaptı.

Babasının 1 milyon sterlin karşılığında ayağından vurulmasının ardından kamuoyuna seslenen Akacak, şimdi bir kez daha açıklama yaparak hakkını mahkemede arayacağını belirtti.

Akacan, ayağına 5 el ateş edilen ve ciddi bir operasyon geçiren babası Mehmet Akacan’ın durumunun ise günden güne iyiye gittiğini belirterek, şunları ifade etti:

“KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Değerli Arkadaşlar;

Öncelikle sizlere babamın durumunun iyiye gittiğini belirtmek isterim.

Girne Sunat Günsel hastanesinde yapılan başarılı bir ameliyattan sonra bugün babam Mehmet Akacan kendisini çok daha iyi hissetmektedir.

Şunu çok açık bir dille ifade etmek isterim ki, 67 yaşında savunmasız bir adama evinin kapısında sinsice yapılan bu kahpece saldırı ve daha öncede umuma açık bir alanda çocukların oyun oynadığı bir parkta on el ateş etmek ne adamlığa ne de insanlığa sığacak bir davranıştır.

Yaşanan her iki olay da faillerin ve azmettirenlerin ne kadar kalleş ve karaktersiz olduğunun açık ispatıdır.

Bulut Akacan’ın ve ailesinin bu çapulcularla hiçbir bağı ve işi olmadığı gibi, bu mafya bozuntularına vereceği tek bir kuruşu yoktur!!!!!

Biz inanıyoruz ki; canı verende alanda Yüce ALLAH’tır. Konu ile alakalı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken Yüce Yargıya olan güvenimiz tamdır.”