  • BIST 1.943,81
  • Altın 780.98876
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5349
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Akacan'a silahlı saldırı planlayarak.. Önce keşif, sonra silahlı saldırı...

» »
Mehmet Akacan'a silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Akacan'a silahlı saldırı planlayarak.. Önce keşif, sonra silahlı saldırı...

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil Sezgin Girne Adli Şube ekiplerinin 3 gün süre başarılı çalışması sonucu yakalandı. Zanlı Sezgin ile suçla bağlantılı tutuklanan Servet Genç ve Mehmet Bahçeci  mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, zanlı Kamil Sezgin’in 31.01. 2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Koçer, Kamil Sezgin’in Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yeten Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ifade etti. Koçer, Akacanın kaval ve diğer ayak kemiğinin kırıldığını söyledi. Koçer, olay yerinde 4 adet 9 mm tabancaya ait boş kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu söyledi. Koçer, 7 Temmuz 2021 tarihinde Farinelli barda havaya ateş açılması olayında da aynı silahın kullandığını belirtti. Polis, zanlının olay günü ve öncesinde Akacanın evinin çevresinde motosikletle keşif yaptığını, incelenen kamera görüntülerinde zanlının olay yerine gidiş gelişini incelediklerini, Alsancak’ta kaldığı evde tespit edildiğini, tutuklandığını söyledi. Koçer, zanlının akşam ifade verdiğini, bazı bilgiler verdiğini, olayda kullandığı silahın ve giydiği kıyafetlerin arandığını, suçu işlemesi için olanak sağlayan şahısların arandığını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Müfettiş muavini Üzeyir Koçer, Mehmet Bahçeci ve Servet Genç’in ise suçu örten suçundan tutuklandıklarını söyledi. Müfettiş muavini Koçer, iki zanlının Kamil Sezgin’in evinde tespit edildiğini ifade etti. Koçer, ayrıca olaydan önce ve sonra Kamil Sezgin’in zanlıların evinde kaldığını söyledi. Koçer, Sezgin’in saklandığı dönem ise eve ona yemek taşıdıklarını ifade etti. Koçer, Genç ile Baheçe’nin de 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Bahçeci ise Kamil Sezgin’in bu olaylara karıştığını karakolda öğrendiğini, bilmediğini, Serhat Ulucan’ı 2015 yılında Elâzığ’dayken tanıdığını, kendisini arayarak Kamil Sezgin’i misafir etmesi için ricada bulunduğunu söyledi. 

Aktarılan beyanları değerlendiren Yargıç Hazan Aksun 3 zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DİNAZOR tartışması... Sorakın: Kimse partimizin içine karışma hakkına sahip değildir!04 Şubat 2022 Cuma 19:31
  • Erhürman: Sucuoğlu daha 4 ay önce olmaz dedi!04 Şubat 2022 Cuma 19:30
  • Tüp bebek tedavisi hakkında doğru bilinen 10 yanlış!04 Şubat 2022 Cuma 19:01
  • Rusya ile Çin arasında doğalgaz anlaşması imzalandı04 Şubat 2022 Cuma 16:01
  • Başbakan Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu kabul etti04 Şubat 2022 Cuma 15:34
  • Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.48, Patlıcan ve Kabak en çok zamlanan!04 Şubat 2022 Cuma 15:24
  • Boris Johnson’a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti04 Şubat 2022 Cuma 14:08
  • Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.4804 Şubat 2022 Cuma 13:48
  • 50 milletvekili, 7 Şubat Pazartesi günü ant içerek göreve başlayacak04 Şubat 2022 Cuma 13:48
  • Getir’e Avrupa’da bir yasak daha: Bir yıl açılmayacak04 Şubat 2022 Cuma 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti