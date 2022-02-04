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Akacan’a silahlı saldırıya 3 tutuklama

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Emekli polis, iş insanı Mehmet Akacan'ın Bellapais’de uğradığı silahlı saldırı sonrasında 3 kişi tutuklandı.
Akacan’a silahlı saldırıya 3 tutuklama

Emekli polis, iş insanı Mehmet Akacan'ın Bellapais’de uğradığı silahlı saldırı sonrasında 3 kişi tutuklandı.

İsimlerinin baş harfleri K.S, M.B ve S.G olan 3 zanlı, bu sabah Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlılar, 3’er gün tutukluluk aldı.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere Mehmet Akacan’ın oğlu Bulut Akacan, saldırının faillerini bildiğini iddia ederek, Türkiye Cumhuriyetçi Lefkoşa Büyükelçiliği ve Başsavcılığı da suçlamıştı.TC Elçiliği ve Başsavcılık ise iddiaları reddetmişti.

Akacan şu iddiaları gündeme taşımıştı:

"Bizden bir milyon pound istediler. Vermezseniz sizi vuracağız dediler. Ses kayıtları var. Bu ses kayıtlarını biz polise verdik. Elçilikte görüşme yaptık. Ben cezaevindeyken başsavcılığa baskı yaptılar. Başsavcılık beni çağırdı ve bana dedi ki, 'bu davanı geri çekeceksin, bu davanı da geri çekersen biz de sana darp davasında yardımcı olacağız. O davayı da geri çektirttiler bize zorla. Polisten koruma tayin etmek istedik. Polis bize koruma tayin etmedi."

Kaynak: Yenidüzen

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