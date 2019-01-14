Akacan'ın sağlığı mahkemeye çıkmaya elverişli değilmiş!

Tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarılması beklenen Bulut Akacan “sağlığı elverişli olmadığına dair rapor” alarak duruşmaya çıkmadı.

Ne olmuştu?



Girne’de bir kafede yemek yerken, Bulut Akacan’ın koruması olduğu bilinen Vasıf Gurbanov, Erhan Başay’ın yanına geldi. Daha sonra Bulut Akacan ve diğer koruması Orçun Özorçun ile olay yerine geldi. Akacan, Erhan Başay’a küfür etmeye başladı. Erhan Başay’ın Bulut Akacan’ın yanında çalıştığı dönemden kalma alacaklarını ödemediği için aralarındaki meseleyi Bulut Akacan’ın kayın pederine ve avukatına söylediği için kızdığı öğrenilen Akacan’ın korumaları Vasıf Gurbanov ile Orçun Özorçun Erhan Başay’ı iki yanından tutarak Akacan’ın vurmasını sağladıkları öğrenildi.