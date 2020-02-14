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Akacan’ın sanal bet davası ertelendi!

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Akacan’ın sanal bet davası ertelendi!
Akacan’ın sanal bet davası ertelendi!

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş insanı Bulut Akacan ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

17 Şubat Pazartesi günü yasa dışı sanal bet davasının ön duruşmalarına başlanacağı belirtilerek, Akacan’ın tutukluluk süresi uzatıldı.

Sanal bet davasında tutuklu yargılanan Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli 17 Şubat’ta mahkemeye çıkarılacak. Ön duruşmalar haftanın her günü saat 11.30’da yapılacak.

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