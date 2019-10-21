Akacan'ın yargılandığı darp davasında hitaplar yapılacak

İş insanı Bulut Akacan ve korumaları Vasıf Kurbanov ile Orçun Özorçun'un karıştığı darp davasında bugün taraflar hitaplarını yapacak.

İş insanı Bulut Akacan ve korumaları Vasıf Kurbanov ile Orçun Özorçun'un karıştığı darp davasında bugün taraflar hitaplarını yapacak. Girne’de 7 Ocak 2019 tarihinde bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan Akacan ve korumalarının davasında hitapların yapılmasının ardından ceza takdiri açıklanacak.

Geçtiğimiz hafta hitapların yapılması beklenen duruşmada, zabıt notları hazır olmadığı için savunma avukatları davanın 21 Ekim’e ertelenmesini talep etmiş, mahkeme heyeti talebi kabul etmişti.