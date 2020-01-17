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Akacan'ın yargılandığı sanal bet davası ertelendi

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Sanal bet davası 24 Ocak tarihine ertelendi
Akacan'ın yargılandığı sanal bet davası ertelendi

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için yeni bir tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 24 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

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