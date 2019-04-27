AKADEMİADA X. Uluslararası Sanat Akademisi Yakın Doğu Üniversitesinde Başlıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve bu yıl Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birlikte 10’uncusunu düzenleyeceği AKADEMİADA X. Uluslararası Sanat Akademisi, 29 Nisan Pazartesi günü başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, bu yıl sadece “heykel” alanında eserlerin üretileceği ve 15 gün sürecek olan Akademiada X. Uluslararası Sanat Akademisi, seçkin üniversitelerden alanında yetkin sanatçı ve akademisyenleri ağırlayacak.

Pamukkale Üniversitesi’nden Ahmet Özer, Ceren Tekin Karagöz, Akdeniz Üniversitesi’nden Tamay Uysal, Oğuzcan Genç, Mukaddes Dönmez, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Evrim Ergün, Raif Dimililer ile akademisyen sanatçılar Sanat Akademisi kapsamında düzenlenen çalıştayda yer alacak.

Üretilen Heykeller Sergilenecek…

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi atölyeleri ile kampüs içerisindeki seçilmiş açık alanlarda gerçekleşecek olan etkinlikte, 13 heykel sanatçısı tarafından üretilen heykeller, 13 Mayıs 2019 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yapılacak sergi açılışı ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Akademiada X. Uluslararası Sanat Akademisi Sergisi’nde çalıştaya katılan sanatçılara ek olarak, Faruk Manici, Kübra Türkmenoğlu, Ferit Yazıcı, Özcan Karakoç, Hacettepe Üniversitesin’den Ayhan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi’nden Nuriye Uz da eserleri ile sergide yer alacak.

2009 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından, çalışma alanları resim, seramik, heykel, grafik, fotoğraf ve baskı resim olan AKADEMİADA Uluslararası Sanat Akademisi, sanatçı ve tasarımcı akademisyenleri öğrenciler ile buluşturuyor.