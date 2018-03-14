  • BIST 117.593
  • Altın 165,152
  • Dolar 3,8786
  • Euro 4,7978
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMağusa’daki Şömineli Ev müze olarak hizmete giriyor

Akademide Kadınların Bilime Katkıları “Kadın ve Yükseköğretim” Panelinde İrdelendi…

»
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından “Kadın ve Yüksek Öğretim” paneli düzenledi. 
Akademide Kadınların Bilime Katkıları “Kadın ve Yükseköğretim” Panelinde İrdelendi…

Akademide kadın çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği panelde, Eğitim Bilimleri Ana Bilim ve Bilim Dalı başkanları, alanlarına ilişkin kadın temalı araştırmaları ve toplumsal bakış açılarını lisansüstü eğitimde yer alan öğrencilerle paylaştı. Ayrıca, kadınların akademide de yönetsel görevlendirilmelerde yer almasına ilişkin örnekler sunularak toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık oluşturma yolları anlatıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı başkanı Doç. Dr. Mehmet Şahin, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Eş Başkanı ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok ve Çevre Eğitimi, Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şerife Gündüz ve Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Güneyli, birer sunum yaptı.

Kadınların Akademide Yönetim ve Araştırmalarda Yer Almasının Üzerinde Duruldu… 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay panelde, bilişim çağında dönüşümü gerçekleşitirmek adına sadece kadının değil, toplumda bireylerin de bütünsel çerçevede değer katan projeler yapmasının gerekliliğini vurguladı. 

Prof. Dr. Altınay, kadın odaklı çalışmalarda girişimcilik, yönetsel görevler ve eğitimin odak araştırma konuları olduğunu ifade ederek, kadın ve yükseköğretim alanında bilimsel dergilerin uluslararası görünürlükte yer almasının üniversitemizde de adım olarak bulunduğunu belirtti.

Eğitim Programları İçeriğinde Kadınlar da Yer Almalı…
Panelde, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Şahin, eğitimde programlar ve içerik konusunda kadına önem verilmesinin gerekliliğinin altını çizdi. Doç. Dr. Şahin, duyuşsal kazanımlarda kadın-erkek görüşlerinde eşitliğin sağlanmasını ve ders kitaplarında kullanılan görsellerde de ele alınan kadın temasının geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Akademide Kadın Yönetimi Konuşuldu
Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı Başkanı, Doç. Dr. Ahmet Güneyli de, yükseköğretimde kadın akademisyenlerin konumunu tartışarak, mevcut sorunlar üzerinde durdu ve öneriler sundu. Kadın akademisyenlerin geleneksel rollerden sıyrılıp eğitimli, özgür ve eşit olabilmek için gerekli eğitim politikalarının düzenlenmesinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Güneyli, özellikle yönetsel kademelerde üniversitelerde kadın rektör ve dekanların varlığının ne denli önemli olduğunu belirtti. 

Toplumsal Projelerde Kadınlar Daha Etkili
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Eş Başkanı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ise, toplumsal projelerde bilişimin önemini vurgulayarak, kadınların daha çok yardım işlerinde renk kattığını söyledi.

Prof. Dr. Altınay, bilişimde girişimin önemini anlatarak iş edinme ve profesyonel gelişimin değerini belirtti. 
Panel de konuşan, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Gökmen Dağlı da, eğitimde yönetimsel süreçlerden ve bu süreçlerde kadının değerini, Özel Eğitim Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok, özel gereksinimlere sahip annelerin özel kadın olduğu vurgusunu yaptı. Çevre Eğitimi ve Yönetimi bilim dalı başkanı Doç. Dr. Şerife Gündüz ise, cinsiyet eşitliğinin gelişmesinin gerekliliğinden bahsederek, toplumsal baskının hakim olduğu kültürlerde kadının eşit yaşam ve siyasi kimliğinin olamadığını söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ 6. Uluslararası Kariyer Haftası Apple logosunun tasarımcısı Rob Janoff’un sunumu ile başladı13 Mart 2018 Salı 19:51
  • YDÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Ekibine Deneyimli Bir Profesör Daha Dahil Oldu!13 Mart 2018 Salı 19:50
  • Denktaş ve Küçük’ün yaşamlarından kesitler LAÜ’de sergilenecek13 Mart 2018 Salı 19:49
  • İmkanlar ve Riskler” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi13 Mart 2018 Salı 19:49
  • Nijerya’nın Kano Eyaleti Emiri Muhammadu Sanusi DAÜ’de konferans verecek11 Mart 2018 Pazar 18:30
  • Yakın Doğu Enstitüsü’nden Kadın ve Etnisite Çalışmalarına Bilimsel Katkı11 Mart 2018 Pazar 18:30
  • “İlham Veren Kadınlar” temalı etkinlik gerçekleştirdi11 Mart 2018 Pazar 14:28
  • YDÜ'de Tamer Levent rüzgarı esti11 Mart 2018 Pazar 14:25
  • YDÜ'den anlamlı proje: Sığınma Evi'ndeki kadınlara ücretsiz bakım yapıldı11 Mart 2018 Pazar 14:22
  • Özel Gereksinimli çocuğu olan ailelerin eğitimi önemli 11 Mart 2018 Pazar 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti