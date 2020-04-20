Akademisyen-Sanatçı Doç.Dr.Murad Allahverdiyev, koronavirüs salgını ile mücadeleyi fırça ucuna taşıdı

Yakın Doğu Üniversitesi sanatçı ve akademisyenlerinden Doç.Dr. Murad Allahverdiyev, dünya genelinde Kovid-19'karşı verilen mücadeleye destek vermek üzere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatını tuvale taşıdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Murad Allahverdiyev , eserlerinde, insan ve tabiat arasındaki ilişkileri, binlerce ölüme sebep olan korona virüse karşı verilen mücadeleye destek ve dikkat çekmek için "Ruhların Göçü", "Mutasyon" ve "Değişim" adını verdiği üç eseriyle duygularını tuvale yansıttı.

Sanatçı, ayrıca kullanılan hijyenik malzemelerin (maske ve eldiven) kullanıldıktan sonra gelişigüzel atılmaması gerektiğini, yapılan uyarı ve önlemlere harfiyen uyulmasının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayarak #Evdekalın mesajı verdi

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek, koronavirüse karşı mücadeleye farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

Murad Allahverdiyev kimdir?

1960 yılında Azerbaycan'da, Bakü'de doğdu. 1975-1979 yılları arasında A. Azim-zade Sanat Koleji'nde okudu. 1979'da Lviv Ukrayna Uygulamalı ve Dekoratif Sanatlar Akademisi'ne girdi. 1989'da Bakü'ye döndü ve 1990'dan beri Devlet Sanat Enstitüsü'nde ders vermeye başladı. 2000 yılında Azerbaycan Devlet Sanat Akademisi'ne geçti. 2004 yılında Sanat Akademisi'nde uygulamalı sanatlar bölmünün yardımcı doçenti oldu.1991'den beri Sоvyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Azerbaycan Sanatçılar Birliği üyesidir. 1985 yılından bu yana, ulusal ve uluslararası sergilerin katılımcısıdır. 1987'de Avrupalı sanatçıların üyesi oldu. Murad Allahverdiyev 9 kişisel sergi açmış olup, ilk kişisel sergisi 1986 yılında Lviv Ulusal Galerisi'nde açılmıştır.

Kişisel sergileri sırasıyla, 1987 yılında Varşova, 1988'de Macaristan, 1997 yılında Bakü sanat merkezinde açıldı. 1987’den beri bir çok sayıda ulusal ve uluslararası sergilere katılmaktadır.

Bunlardan bazıları;

1994 - İran

1996 - Stockholm ve Moskova

2004 - Paris'te 10 Azerbaycan sanatçısının sergisine katıldı

2004 - Viyana.

2007'den beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan sanatçı, 2013 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde görev yapmaktadır. “2018 Yılın Sanatçısı” heykeli ve Avrupa Sanatçı diplomasının sahibidir.