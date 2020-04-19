Akademisyen-Sanatçı Yrd.Doç.Dr.Mine Okur, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kovid-19’a karşı mücadeleyi Serigrafi tekniği ile ürettiği eserlerini sanatseverlerle paylaştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte, insanların uzun bir süredir karantina altında yaşamları sürdürmeleri sanatçıları da harekete geçirdi. Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarından sanatçı Yrd.Doç.Dr. Mine Okur’da koronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek için serigrafi baskı resim sanatıyla ürettiği eserlerini sanatseverlerle paylaştı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Mine Okur, serigrafi tekniği ile ortaya çıkardığı üç eserine sırasıyla savaş I, Savaş II ve Yeniden Başlamak I isimlerini verdi.

Mine Okur; “Geçici olarak uzak kaldığımız tüm değerlerin kıymetini daha iyi anlıyoruz.”

Sanatçı Okur; “Dünyayı tüketerek yok etmeye devam ettiğimiz, kendi içimizde doğaya karşı vicdan muhasebesi yaptığımız bu günlerde, kısıtlanarak geçici olarak uzak kaldığımız tüm değerlerin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Belki de tüketmeye devam ettiğimiz doğa ana bizlere bir ara vermemiz için yine bir uyarıda bulunuyor. Covid 19 salgını ile bu zorlu mücadele sonrasında sosyal, siyasi ve ekonomik tüm ilişkilerin farklı olacağı bir döneme girilmiş olacağını düşünüyorum. Ancak tüm bu zorluklara rağmen bu değişimle birlikte tüm dünyada güzellikle, iyilikle, merhametle, sağlık ve mutlulukla dolu bir yaşam sürüleceğine inanıyorum.

Elbette şu an bilimsel alanda Covid 19 salgını ile ilgili pek çok araştırma yapılarak belgeler oluşturulmaktadır. Sanat alanında da pek çok disipline Covid 19 salgını yansımış ve sanat alanında görsel olarak belgelenmeye devam etmektedir.” İfadelerini kullandı.

Mine Okur kimdir?

24 Ekim 1970 yılında Ankara’da doğdu. İlk ,ortaokulu lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü lisans programını tamamladı. Sebit ve Mobilsoft kurumlarında bilgi teknolojileri ve çoklu ortam alanlarında grafik tasarımcı olarak çalıştı. 2007 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, İnovasyon Merkezinde tasarım koordinatörü olarak görev yaptı. 2013 yılına kadar Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nde Yrd.Doç olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir çok ulusal-uluslararası projelerde yer aldı, workshop çalışmaları gerçekleştirdi. Kişisel serginin yanı sıra yapıtları yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda, müze ve sergilerde yer aldı.