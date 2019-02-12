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Akademisyene 'şehit ailesine taziye ziyareti' cezası

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İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Barış İçin Akademisyenler' bildirisine imza attığı için yargılanan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Gülsün Güvenli hakkında tartışmalı bir karara imza attı.
Akademisyene 'şehit ailesine taziye ziyareti' cezası

Mahkeme, 1 yıl 3 ay hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamına aldı ancak Güvenli'ye şehit ailesini ziyaret yükümlülüğü getirdi.

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzaladığı gerekçesiyle 'Terör örgütü propagandası yapma'" suçlaması kapsamında yargılanan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülsün Güvenli hakkında ağır ceza mahkemesinden karar çıktı.

Diken'den Kemal Göktaş'ın haberine göre, davanın bugünkü duruşmasında son sözü sorulan Güvenli, beraatini talep ederken avukatı da suçun unsurlarının oluşmadığını söyledi.

Gülsün Güvenli, cezayı duyunca, "Onur duyarım. Ben bütün ölümlere karşıyım bildiriyi de bu amaçla imzaladım" dedi ancak bu sözleri zapta geçmedi.

 

Güvenli'nin avukatı Tüten Ateş ise karara ilişkin olarak şunları söyledi: "Bence böyle bir yükümlülüğe hükmetmek her şeyden önce ölenin ailesine haksızlık. 4 yıl önce şehit olmuş kişinin ailesinin acısını yeniden hatırlatır. Ayrıca taziye ziyaretinin bir ceza olarak algılanması da son derece yanlış ve sağduyusuz. Ayrıca kin ve nefret duygularını tetikleme ihtimali yaratan bir durum. İtiraz hakkımızı kullanacağız."

Güvenli'nin karara karşı İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itiraz hakkı bulunuyor.

 

Mahkeme, Güvenli'yi önce 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Cezayı iyi halden 1 yıl 3 aya indiren mahkeme bu cezayı da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında 5 yıl erteledi.

Mahkeme, akademisyenin bu süre içinde denetimli serbestlik altına alınmasına karar verirken daha önce örneğine rastlanmayan bir yükümlülük getirdi.

GÜVENLİ: BÜTÜN ÖLÜMLERE KARŞIYIM

Mahkeme sanığın '15 Ağustos 2015 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde silahlı saldırı sonucu PKK tarafından öldürülen komiser Ahmet Çamur'un eşi Gökçen Çamur ve ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutulması'na karar verdi.

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