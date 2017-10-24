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Akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker, ilk defa ifade verdi

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Akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker, ilk defa ifade verdi
Peker, "Kanlarında duş alacağız" ifadesi için ilk defa savunma yaptı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hüküm giyen ve yıllarca cezaevinde kalan Sedat Peker, Barış İçin Akademisyenler Girişimi'nin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildirisini imzalayan kişilere yönelik söylediği "Kanlarında duş alacağız" ifadesi için ilk defa savunma yaptı.

Sedat Peker, Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, "Bu suça ortak olmayacağız" diyen ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'yle bir araya gelen 1128 akademisyene "Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizim için çalacak, oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız!" ifadeleri için hakkında  'tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 11 yıla kadar hapsi istenen davada ifade verdi.

'SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK DEĞİL'

Davanın ilk duruşmasına katılmayan Sedat Peker, dün avukatlarıyla birlikte Anadolu Adliyesi'ne giderek davanın görüldüğü mahkemede suçlamalara karşı savunmasını yaptı. 

Peker'in  ifadesinde, "Yazı benim iradem çerçevesinde internette kendi sayfamda yayınlanmıştır. Benim bu sözleri yayınlamamda herhangi bir şekilde suç işlemeye tahrik kastım yoktur. Tamamen eleştiri anlamında yazılmış sözlerdir" dediği öğrenildi. 

'DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ'

Beraatini isteyen Peker'in, "Benim eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmelidir. Atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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