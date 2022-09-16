Akaki (Akça) bölgesinde 25 Eylül'de dikenli teller için protesto gösterisi yapılacak

Lefkoşa’nın güneyindeki ara bölgeye dikenli teller ve demir kapıların yerleştirilmesini protesto etmek amacıyla bir gösteri yapılacağı belirtildi.

Lefkoşa’nın güneyindeki ara bölgeye dikenli teller ve demir kapıların yerleştirilmesini protesto etmek amacıyla bir gösteri yapılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Astromerit, Peristerona, Akaki(Akça), Denya, Avlona(Geçitköy), Mammari köy sakinlerinin, 25 Eylül’de, Dikenli Tellere karşı İnisiyatifin organizasyonuyla, Akaki’de(Akça) protesto gösterisi yapacağını yazdı. Habere göre Akaki’deki protesto sabah 10.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve Trodos’a doğru olan ana yol kapatılacak.

Gösteri ile ilgili yapılan açıklamada amacın, halka meşakkat çektirmek olmadığı ancak sert tedbirlerin alınmasına mecbur olunduğu dile getirildi. Açıklamada ayrıca ara bölgenin güney tarafına yerleştirilen demir kapıların, arazilerine doğru çıkan yollarda sorunlara neden olacağı da ifade edildi.